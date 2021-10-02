Пенсионеры Приморья получат 9 миллиардов рублей социальной поддержки

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае на меры социальной поддержки населения направлено около 9,3 миллиарда рублей – из федерального и краевого бюджетов. Деньги получат более 570 тысяч пенсионеров. В пресс-службе правительства края напомнили, какие выплаты и компенсации действуют для граждан почтенного возраста.

В первую очередь, уточнили специалисты, ежемесячные выплаты для пожилых людей, отмеченных за особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, а также имеющих статус «Ветеран труда Приморского края».

Каждый пенсионер имеет право на единовременную выплату – до тысячи рублей. Они начисляются в конце февраля.

Одиноко проживающие граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума (13 963 рублей) могут получить государственную помощь. Средства можно направить на приобретение жизненно необходимых товаров и лекарственных средств по рецептам врача, компенсировать расходы, связанные со смертью близких и другое.

Почти 77 тысяч пенсионеров с низким доходом получают региональную доплату к пенсии до прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума для установления доплаты к пенсии в Приморском крае составляет 12 119 рублей.

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- До 2020 года, в отличие от федеральных, краевые льготники и пожилые приморцы с невысоким уровнем дохода не имели возможности бесплатно пройти оздоровительный курс в санатории. С появлением новой меры поддержки в этом году путевки получили более 750 человек, - добавили в ведомстве.

Задать вопросы или подать заявления можно в любом отделении МФЦ края. Напомним, пресс-служба правительства подготовила также «Социальный справочник».

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