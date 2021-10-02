О добре, а не о розни: в Лесозаводске мужчина-философ кричал с балкона и выкинул с него собственную руку

Принтскрин видео. Фото: lesozavodsk_neo

В Лесозаводске Приморского края местный житель начал кричать с балкона. Несмотря на бессвязность повествования, в его послании была цель – напомнить людям о добре, о «вспышке» между людьми. Однако затем мужчина выкинул с балкона конечность, предположительно, сам же ее и отрубив.

Левая рука попала в промежуток ливневой канализации между бордюрами. Очевидцы принялись фотографировать и снимать происходящее, на кадрах отчетливо слышна фраза «Да я вызвал уже, не паникуйте» от одного из жителей.

На месте уже работают органы. В комментариях жители начали предполагать, что вызвало поведение мужчины. Самые популярные версии – тяжелая степень психического расстройства или вещества, изменяющие сознание.

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