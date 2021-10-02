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Владивосток2 октября 2021 4:54

На уровне Тарантино: любопытные животные нацпарка засняли «кино» с нарастающим напряжением

Зритель гадает, медведь это, леопард или, может, тигр?
Руслан НОВИКОВ
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Камера, кстати, не пострадала

Камера, кстати, не пострадала

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Забавный сюжет развернулся перед объективом фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда». Сначала слышно фыркание, затем камеру трясут, зритель ожидает, что это дикий хищник, однако героями выступают стадо кабанов. Они по очереди интересуются камерой, трясут и обнюхивают. Судя по ролику, перед камерой продефилировали почти 10 диких кабачиков.

- Техника не пострадала, удовлетворившие любопытство кабаны отправились по своим делам, - написали в посте под видео сотрудники нацпарка,

- Сначала кадр пустует, но через несколько секунд можно услышать чьё-то дыхание, а камера начинает трястись. Напрашивается мысль, что таинственный посетитель – леопард, тигр или медведь, как это часто бывает на «Земле леопарда».

Уходя после дефиле, кабаны оставили технику в том же положении. В комментариях шутят:

- Колян, шо там за коробочка? А ну-ка потряси, - пишут приморцы.

Кабаны устроили саспенс-кино в нацпарке у фотоловушки в Приморье
Видео: www.instagram.com/amurleo_land/

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