Во Владивостоке 6 октября рупоры объявят сигнал «Внимание всем»

Мэрия также проверит подготовку граждан к ЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 октября, во Владивостоке комплексно проверят системы оповещения для безопасности жителей, как передает пресс-служба администрации со ссылкой на МЧС края.

- В соответствии с планами проведения тренировки и комплексной проверки запуск оконечных средств оповещения и передача сигнала «Внимание всем!» запланирован на 10:40, замещение сигналов телерадиоканалов проверочным сигналом «Техническая проверка» запланировано на 10:43, - гласит сообщение пресс-службы.

Команда донесется и до телеканалов, среди них федеральные и местные: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, Радио России. Сигнал пройдет на каналах «Подряд» и на ОТВ-Прим.

Что нужно делать в случае сигнала опасности?

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