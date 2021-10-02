Во Владивостоке перекроют центральные улицы ради закрытия мотосезона

Мощнейшие «мотаки» красуются на площади города. Фото: предоставлено читателем КП

Байкеры и мотоциклисты собрались на центральной площади города – во Владивостоке закрывается байкерский сезон.

В пресс-службе администрации сообщили, что выставка тюнинговых мото и шоу будут проходить с 11:00.

В 15:00 зрителей ждет традиционный заезд до бухты Лазурной от площади – от Алеутской до Уборевича по Светланской перекроют движение с 14:50 до 15:20.

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