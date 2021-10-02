Быть терпилой?: во Владивостоке женщина не может выгнать мужа-алкаша и просит советов

Женщина пытается выгнать сожителя-алкоголика Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке девушка настолько расстроена своим мужем-алкашом, что просит помощи в социальных сетях. Как утверждает потерпевшая, любитель огненной сначала тратит всю свою зарплату, а потом сверху просит у своей матери. Живут страдальцы в одной квартире, но уходить мужчина отказывается.

- Нет желания с ним быть. Как до него достучаться, чтобы ушел? Матери он тоже не нужен, как она говорит, и бабушке – тоже, - пишет автор.

Страдалица добавила, что муж регулярно оскорбляет и «посылает» сожительницу. В комментариях разделились на два лагеря: одни призывают бросить нерадивого спутника и не быть терпилой, другие – не комментируют ситуацию, призывая девушку «полечить голову».

- Прям как у меня ситуация, только у нас мама пускает, деньги все на балансе у нее, и всем имуществом мама распоряжается! Два месяца в нашей семье две неделе с мамой! Так и бегает 4 года! – пишет жительница с похожей проблемой.

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