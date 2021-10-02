В Приморье появится театральный комплекс по норвежской концепии у сопки Орлиное Гнездо

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке прошел градостроительный совет 1 октября. На мероприятии губернатору Приморья Олегу Кожемяко представили новый концепт театрально-образовательного комплекса – проект одобрен. В районе Орлиного Гнезда, согласно плану, появится театр оперы и балета на 1300 зрителей, музей и Российский институт сценических искусств.

- Здание будет состоять из горизонтальных линий. Проектом предусмотрены зимний сад, летняя терраса, панорамная площадка, пруд, - отметили в пресс-службе правительства края.

Проект приняли с условием – проработать места для парковки и детальнее рассмотреть ландшафт.

На совете рассмотрели и проекты создания ландшафтного парка на Зеленом углу и пешеходного маршрута «парк Минного городка – Саперный редут – Форт князя Суворова». А также строительство торгово-развлекательного комплекса с тремя жилыми домами в микрорайоне Снеговая Падь и второй очереди микрорайона «Зеленый бульвар-2», где за создание комфортной городской среды отвечает испанская компания Citythinking.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03