Шестьдесят домов Владивостока остались без электричества

Из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 10 часов утра в Ленинском районе без электричества остались 60 домов. Восстановят электричество лишь к 17:00, а пока специалисты устраняют аварию на одной из подстанций. Ремонт ведет МУПВ ВПЭС.

Без света остались: Академический пер.2; Дальзаводская ул.21, 27; Ивановская 15, 17, 19, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 7; Маньчжурская 9; Муравьева-Амурского 15/17, 5, 7/9; Пушкинская 107, 109, 46, 50, 52, 68; Светланская 116, 118, 123, 125, 127, 127А, 131, 133, 143, 147, 150, 152, 152 стр.2, 163, 165А, 167А, 169/171, 173, 183, 76, 80В, 86; Славянская 17; Тунгусская 10А, 12, 20, 20А, 26, 26А, 28А, 44, 50, 61, 65; Шкипера Гека 15, 15/1, 24, 26. Об этом сообщили в пресс-службе МУПВ ВПЭС.

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