В Уссурийске мужчина «угнал» коляску ребенка, чтобы довезти тяжести до дома

Теперь гражданину грозит уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске мужчина украл «бесхозную» коляску в подъезде жилого дома. Заявительница, как пояснили в пресс-службе УМВД Приморья, оставила ее вечером, а утром обнаружила пропажу.

Полицейские вычислили вора по записям с камер: был задержал 49-летний ранее судимый житель. Он пояснил, что похитил детскую коляску для своих нужд: довести тяжелые сумки до места своего пребывания.

Жителю, уставшему от тяжестей, предстоит ответить по уголовному делу пункта «В» ч.2 ст. 158 – краже со значительным ущербом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03