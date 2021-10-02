Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток2 октября 2021 9:25

В Уссурийске мужчина «угнал» коляску ребенка, чтобы довезти тяжести до дома

Фигурант не раз попадал в поле зрения служб правопорядка, сообщили в МВД
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь гражданину грозит уголовное дело

Теперь гражданину грозит уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске мужчина украл «бесхозную» коляску в подъезде жилого дома. Заявительница, как пояснили в пресс-службе УМВД Приморья, оставила ее вечером, а утром обнаружила пропажу.

Полицейские вычислили вора по записям с камер: был задержал 49-летний ранее судимый житель. Он пояснил, что похитил детскую коляску для своих нужд: довести тяжелые сумки до места своего пребывания.

Жителю, уставшему от тяжестей, предстоит ответить по уголовному делу пункта «В» ч.2 ст. 158 – краже со значительным ущербом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03