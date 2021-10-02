Пригородные поезда Владивостока будут ходить до Казанского храма

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке глава города Константин Шестаков совместно с АО «Экспресс Приморья» готовы продлить маршруты электропоездов до Казанского храма.

- Восемь пригородных и три городских электропоезда, это ориентировочно 65 вагонов в день. Примерное расписание уже готово. Однако для таких изменений требуется решение ряда существенных вопросов, - сказали в АО «Экспресс Приморья».

Необходимо обновить жд-станцию «Владивосток», смонтировать контакты сетей (около 2 километров), а также возвести больше сорока металлических опор. Сама остановка «Казанский храм» нуждается в обустроенной площадке для пассажиров. Долю работ возьмет на себя администрация города.

Таким образом, отметили в пресс-службе мэрии, можно разгрузить пассажиропоток в микрорайоне Эгершельд.

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