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Владивосток2 октября 2021 11:09

После выходных в Приморье дожди ежедневно будут сменяться солнцем

Во Владивостоке возможны осадки, существенно похолодает
Руслан НОВИКОВ
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Вероятно, чтоб одеться по погоде, жителям нужно проверять сводки синоптиков каждый день

Вероятно, чтоб одеться по погоде, жителям нужно проверять сводки синоптиков каждый день

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со следующих рабочих будней 4 октября Приморский край все еще останется под диктатурой хабаровского циклона и его фронтальных разделов. Они принесут осадки, однако из-за влияния других воздушных масс погода в крае будет «скакать» практически ежедневно.

По информации Примпогоды, минимальная температура в крае составит +9...+17°С. Днем прояснит, однако из-за усиления северо-западного ветра холодный воздух заставит одеться потеплее.

Во вторник, 5 октября, без осадков, но прохладно. Ночью – снова дожди, уже на юге на края. Температура понизится на 2-8 градусов: жителям придется отдирать автомобили из лап заморозков и инея.

В среду, 6 октября ветра стихнут, отмечают специалисты:

- Ночь станет холоднее предыдущей, -5...+2°С, на юге будет теплее +3...+8°С. Днем начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, максимальная температура станет немного выше, чем во вторник, +11...+19°С.

Во Владивостоке ночь пройдет в ночь на понедельник, в остальные дни недели дождь в дальневосточной столице возможен, но маловероятен.

Первые два дня суровых будней пройдут в столице с холодами и ветром, +13...+17°С. Ночь на среду – самая холодная в неделе, от 5 до 8 градусов.

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