В Приморье 3 октября от COVID-19 скончались три человека и заболели 215

Оперативные данные на 3 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 3 октября выявлены еще 215 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 69 571 житель края.

Выздороветь сумели 232 заболевших, что на 89 человек меньше, чем накануне. Всего с болезнью справились 61 837 пациентов.

За сутки скончались три человека. Всего с ковидом не справились 1 160 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 574 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 421 956 проживающих на территории края. Это 22,5% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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