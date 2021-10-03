World Champion 2021 – написал Артем на своей странице в Инстаграм @laguta222 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артем Лагута, уроженец Приморья, стал чемпионом мира по спидвею. Он выиграл пять этапов в сезоне, всего соревнования состояли из 11 этапов.

Последние два заезда прошли в польском городе Торунь. 1 октября Артем выиграл первый этап, а в заключительном занят четвертое место. Однако это не помешало стать ему победителем общего зачета чемпионата мира по спидвею.

Артем Лагута родился в 1990 году в селе Суходол Шкотовского района Приморья. На счету нашего земляка множественные награды, в том числе и за первые места. Теперь в его копилке еще и золото чемпионата мира.

На победу приморца отреагировал другой известный житель региона – экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк.

– Молодец, – написал политик под фотографией чемпиона.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» присоединяется к многочисленным поздравлениям!

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Россияне ранее ни разу не выигрывали мировые первенства. Максимум нашей страны было третье место, которое дважды (2009, 2019) занимал Эмиль Сайфутдинов. Стоит отметить, что в этом году он вновь оказался на третьей позиции. Второе место занял представитель Польши Бартош Змарзлик.

Очередное радостное фото Артема на его странице в Инстаграм @laguta222 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03