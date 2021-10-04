Изменчивая погода встретит жителей Приморья с рабочей неделей

В течение дня пройдут небольшие дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае в первый рабочий день 4 октября облачно с прояснениями. Погоду определяют фронтальные разделы. Небольшой дождь пройдет местами по краю, температура колеблется от +12 до +18°С в разных районах.

Во Владивостоке облачно, утром еще возможно продолжение ночного дождя. Ветер северо-западный и сильный, температура составит +14 ... +16°С, об этом сообщили синоптики Примпогоды.

В Уссурийске небо также затянет, в первой половине дня небольшой, временами умеренный дождь. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха +16 ... +18°C.

В Находке облачно, в первой половине дня небольшой, временами умеренный дождь. Синоптики даже предупреждают о грозе. Ветер севро-западный умеренный до сильного. Температура +18...+20°C.

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