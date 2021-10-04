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Владивосток4 октября 2021 3:18

Синоптики о тайфуне в Приморье: «Идет коварный полярный фронт с сильными дождями»

Автор Маглипогоды утверждает, что фронт 4 и 5 октября будет в опасной близости с краем
Руслан НОВИКОВ
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Маглипогода предвещает шторм

Маглипогода предвещает шторм

Фото: Иван МАКЕЕВ

Южнее Приморского края, сообщает автор портала Маглипогода, образуется полярный фронт и движется к краю – он способен вызвать практически тропические осадки с грозами и штормом. Температура горячих широт соединится с ним и приведет ливни.

Фронт содержит огромное количество влаги. Когда уйдет циклон, оставив облачные массы, антициклон немного восточнее Японии «закачает» в полярный фронт горячий воздух:

- Южнее полярного фронта температура воздуха от +25 до +35 градусов, а севернее его всего +12 °С +17 °С. В самом фронте могут идти дожди сильнее, чем в любом тайфуне.

Синоптик добавил, что фронт будет спускаться на юг, однако данные могут измениться.

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