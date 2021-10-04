Три приморца скончались от коронавируса 4 октября

Оперативные данные на 4 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Актуальную информацию по коронавирусу в Приморье предоставил оперативный штаб региона. На понедельник, 4 октября, в крае заболели 69 784 человека, из них 213 – за последние сутки.

Выздороветь с начала пандемии смогли 61 999 пациентов больниц и поликлиник, за последний день с болезнью справились лишь 162 человека, это на 70 человек меньше, чем в воскресенье.

Скончались от Covid-19 1 163 жителя региона, трое – накануне.

Всего сейчас на лечение находится 6 622 приморца.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 421 973 жителя региона. Это около 22,6% от всех проживающих на территории края, надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03