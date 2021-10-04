В Приморье утонул ребенок, оставленный без присмотра у озера

Опекуну ребенка грозит наказание: от денежного штрафа до года лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следком Приморья в Дальнегорске завершил расследование трагического дела: 37-летняя женщина обвиняется в статье 125 УК РФ. Речь идет об оставлении без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению. В июле 2021 года в селе Краснореченский ребенок утонул в водоеме, так как опекунша ушла купаться, оставив 4-летнего мальчика.

По информации следствия, ребенок имел ряд заболеваний – это еще одно отягощающее обстоятельство для виновной. Беспомощный мальчик остался один на берегу и утонул, когда упал в воду.

Следствием собрана достаточная доказательная база – обвинительное заключение направлено в суд. Максимальное наказание, которое может получить фигурантка, - лишение свободы на срок до года.

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