Владивосток скован 9-балльными пробками из-за плохой погоды и двух ДТП

Ситуация уже улучшается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 4 октября, на 9 часов утра во Владивостоке – девятибалльные пробки. Движение было сковано на Второй Речке, БАМ, Заре, Чуркине, Тихой и Луговой. Постепенно ситуация улучшается: уже можно проехать по Золотому мосту, где утром было ДТП. При этом в центре автомобили скованы намертво на Фонтанной, Алеутской и Семеновской. Палки в колеса традиционно вставляет плохая погода, которая затрудняет движение в городе.

Об авариях, согласно карте map.vl.ru, сообщили очевидны. Произошло два несерьезных ДТП: в районе пересечения улиц 50 лет ВЛКСМ и Вилкова и на Надибаидзе. Сообщают и об аварии в районе остановки «Магнитогорская».

Жители также сообщают о ямах при движения на Луговой и Спортивной. «Дыра в Ад», - пишут некоторые пользователи. Однако трассы Луговой уже окрасились в «зеленые».

- Нескончаемая пробка на Котельникова в сторону третьей рабочей с утра, - пишут приморцы в отметках на сервисе.

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