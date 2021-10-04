Экс-начальник станции Владивосток получил 7,5 лет колонии за взятку в почти 200 тысяч рублей

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке Советский районный суд признал виновным бывшего начальника ЖД-станции «Владивосток» за взятку – фигурант также выплатит штраф в 890 тысяч рублей и отсидит семь с половиной лет.

Как рассказали в краевой транспортной прокуратуре, начальника приговорили по статье п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Обвиняемый тогда получил 178 тысяч рублей – за «патронаж» над одной из организаций. По условиям он также должен был ускорить маневровые работы по подаче и уборке вагонов.

Виновный проведет ближайшие 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, а также заплатит штраф. Фигуранту запрещено решением суда работать в госструктурах или местном самоуправлении еще на три года после отбывания наказания.

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