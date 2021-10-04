Во Владивостоке стало на 30 счастливых семей больше

В мэрии прошла 54-я жеребьевка Фото: Администрация Владивостока

Понедельник стал счастливым днем для 30 многодетных семей из Владивостока. 4 октября им вручили документы от земельных участков, которые положены людям по закону. Таков результат 54-й жеребьевки, которая состоялась в администрации города. На выбор семьям были предоставлены участки в районе улиц Светлой, Урицкого, 1-й Восточной, Коммуны и Лесопитомник.

Жеребьевку проводили сотрудники управления муниципальной собственности городской администрации. Специалисты отметили, что не все приглашенные смогли прийти.

– По разным причинам на жеребьевку не подошли больше половины из тех, кто есть в списках. Администрация готова была предоставить 65 участков, но участвовали в распределении земли только 30 семей. Остальных ждем в следующий раз, – сказали работники мэрии.

Проверили ход розыгрыша представители Совета многодетных родителей и помощник губернатора Приморского края Ирина Медведева.

– Процедура прошла в полном соответствии с законом, она прозрачна и не вызывает вопросов, – прокомментировала Медведева.

Это уже 54-я жеребьевка после того, как в ноябре 2011 года в силу вступил краевой закон N 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Приморцам выделяется земля для индивидуального строительства, площадь участка – от 7 до 20 соток. Последний розыгрыш состоялся 6 сентября. За десять лет землю во Владивостоке получили больше двух тысяч многодетных семей.

Администрация готова была предоставить 65 участков, но участвовали в распределении земли только 30 семей Фото: Администрация Владивостока

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