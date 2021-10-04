Во Владивостоке начнут развивать альтернативный вид транспорта

Мэр провел прием граждан Фото: Администрация Владивостока

Альтернативные виды транспорта и самоорганизация жителей Владивостока – такие инициативы поддерживает глава города Константин Шестаков. Идеи озвучили сами граждане на личном приеме у мэра.

ПО ГОРОДУ С ВЕТЕРКОМ

Предприниматели Виктория и Владимир Наприенко хотят развивать во Владивостоке альтернативный вид транспорта – электросамокаты. Для этого им нужна земля – на участке будет организована станция. Также бизнесмены попросили у мэра рассмотреть возможность подключения их зарядных станций к «умным» остановкам, которые не так давно появились в разных уголках города. По их мнению, зарядные станции электросамокатов возле автобусных остановок повысит транспортную доступность и положительно скажется на комфорте передвижения горожан.

Как отметил Константин Шестаков, сотрудники администрации Владивостока уже готовы предложить несколько точек, где можно организовать полноценные зарядные станции.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВЛАДИВОСТОКЦЫ

Жители дальневосточной столицы попросили главу города уделить внимание территориальному общественному самоуправлению, эта сфера требует развития.

ТОС – одна из форм организации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретных дворов, домов, улиц или даже целых микрорайонов. Активисты предлагают свои идеи, общаются с властью, привлекают спонсоров – таким образом жителям удается решать разные проблемы своих дворов. Кстати, ТОСы могут заявляться на гранты от города, края и даже государства.

На встрече представители ТОС «Юмашева» предложили перезапустить городской совет по развитию территориального общественного самоуправления, скорректировать регистрацию ТОС и определить механизмы финансовой поддержки.

Как рассказала начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко, на сегодняшний день во Владивостоке действует 25 территориальных общественных самоуправлений, пять из которых были зарегистрированы в текущем году.

– Сейчас проекты ТОСов мы помогаем реализовывать благодаря механизму инициативного бюджетирования. В этом году финансовую поддержку от администрации города получат шесть общественных самоуправлений, – отметила Руденко.

Константин Шестаков сказал, что городские власти рассмотрят предложения и запустят их в работу.

Напомним, личный прием граждан возобновили в администрации Владивостока 1 марта после длительного перерыва. О том, как записаться на прием к главе города, его заместителям и руководителям профильных управлений, можно узнать на официальном сайте администрации в разделе «Прием граждан».

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