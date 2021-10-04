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Владивосток4 октября 2021 8:18

«Так народ отдыхает»: в Арсеньеве в воду с берега свалилась машина

«Приехали искупаться, но и машину помыли, - говорит автор ролика, - как так-то? Непонятно»
Руслан НОВИКОВ
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Тематическое фото из архива КП

Тематическое фото из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье на водоеме Драга у Арсеньева в воду свалился автомобиль. Отдыхающие ехали вдоль берега – как видно на кадрах, участка для дороги между водой и деревьями нет. Почему путешественники проехали именно таким маршрутом – навсегда останется загадкой.

- Вот так народ отдыхает. Искупались и одновременно машину помыли, - говорит мужчина за кадром.

Роликом поделились в социальных сетях.

Автомобиль свалился в водоем в Арсеньеве
Видео: arstv

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