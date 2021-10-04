«Так народ отдыхает»: в Арсеньеве в воду с берега свалилась машина

Тематическое фото из архива КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Приморье на водоеме Драга у Арсеньева в воду свалился автомобиль. Отдыхающие ехали вдоль берега – как видно на кадрах, участка для дороги между водой и деревьями нет. Почему путешественники проехали именно таким маршрутом – навсегда останется загадкой.
- Вот так народ отдыхает. Искупались и одновременно машину помыли, - говорит мужчина за кадром.
Роликом поделились в социальных сетях.
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