«Так народ отдыхает»: в Арсеньеве в воду с берега свалилась машина

Тематическое фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье на водоеме Драга у Арсеньева в воду свалился автомобиль. Отдыхающие ехали вдоль берега – как видно на кадрах, участка для дороги между водой и деревьями нет. Почему путешественники проехали именно таким маршрутом – навсегда останется загадкой.

- Вот так народ отдыхает. Искупались и одновременно машину помыли, - говорит мужчина за кадром.

Роликом поделились в социальных сетях.

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