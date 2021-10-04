В Приморье уничтожили 820 тысяч квадратных метров посевов конопли

Сжигание наркосодержащих растений Фото: "КП" Архив

В Приморском крае реализуются ряд мероприятия в рамках операции «Мак-2021». Сотрудники наркоконтроля уничтожили больше 100 тонн наркосодержащих растений, она закончится в конце октября.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, всего с начала года уничтожили почти 820 тысяч квадратных метров – продукцию изъяли. Общий вес уничтоженной конопли – больше тонны.

- По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено 568 уголовных дел, составлено 407 административных протоколов. Причем штрафы грозят и владельцам участков, которые не приняли мер по уничтожению наркорастений, - уточнили специалисты пресс-службе.

Операция в Приморье ведется уже давно – с 2007 года. Помогают в этом ФСБ, МВД, сотрудники Росгвардии. Огромный вклад вносят сотрудники погрануправления и таможенники.

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