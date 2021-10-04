Новые амбулатории в Дальнегорске смогут помочь 12 тысячам приморцев

Фото: правительство Приморья

В Приморье в Дальнегорске заканчивается строительство двух амбулаторий: обе сдадут до конца этого года. Они расположены в микрорайонах Горелое и Горбуша. Здания, как отметили в пресс-службе правительства края, площадью по 500 «квадратов» - они полностью соответствуют современным методам и стандартам медицины:

- В них будут разделены потоки взрослых и детей, здоровых и больных пациентов. Также в них появятся открытые регистратуры, комфортные зоны ожидания, туалетные комнаты и светлые просторные кабинеты врачей.

Как только строительство завершат, амбулатории оснастят современным оборудованием и мебелью – а штат квалифицированных кадров ищут уже сейчас. Амбулатории смогут оказать медпомощь 12 тысячам жителей.

Напомним, в Приморье поступило уже 356 единиц нового оборудования. Активно возводятся ФАПы, в больницах проходит капремонт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03