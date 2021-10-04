Примводоканал сообщил о массовых отключениях воды в домах Владивостока 5, 6 и 7 октября

Жителям вновь придется покипятить чайнички Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке почти закончились гидравлические испытания, однако плановый ремонт и профилактика сетей продолжаются. В связи с этим масштабные отключения ГВС И ХВС пройдут в городе 5, 6 и 7 октября.

С 9 часов до 19 воды 5 октября не будет по адресам на Брюллова (2,21), Глинки (3-23, 2-30), Маковского, 41, Полетаева, (3, 3а, 6 (а-в), 21а), Пирогова (4-14), Серова (3-12), Чайковского (2,14,25) и в ПТС Глинки и Серова.

С 9 до 20 часов 6 октября водоснабжение отключат у домов на Калинина: 1, 3, 2, 5, 9, 8, 4, 6, 6а, 4а, 11, 11а, 11а/1, 11а/2, 11а/3.

С 9 до 20 часов 7 октября без воды останутся села и поселки Вольно-Надеждинское; Новый; ТОР «Надеждинский». Прохладное; Зима Южная; Шмидтовка; п. Де-Фриз.

Наконец, финалистом станут дома на Пальчевского, воды не будет 12 октября с 9 до 18 часов по улицам Пальчевского 4-20, 3-33.

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