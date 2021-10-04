В Приморье запускают второй розыгрыш для вакцинированных с расширенным количеством призов

Среди призов - машины и походы в рестораны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье запущена вторая жеребьевка среди привитых от коронавируса, по результатам которой можно получить призы. Иммунизацию для этого нужно завершить до 4 октября любым компонентов («Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак»).

Шанс выиграть теперь выше, хоть и квартиры больше не предлагают. Получить приз смогут 80 привитых приморцев. Как сообщили в пресс-службе правительства, призовой фонд формируется за счет коллаборации с коммерческими спонсорами.

На кону в этот раз – 4 сертификата на легковые автомобили, 10 сертификатов на ужин в «Супра» и «Токио», 15 пригласительных на все экспозиции исторического парка «Россия – Моя история» на пару, четыре сертификата на Apple iPad (128 гб), 25 сертификатов в «Реми» (4 тысячи рублей) и 10 сертификатов от конкурента «Самбери» - номиналом 3 тысячи рублей. «Банк Открытие» предложил две пары наушников inPods.

Победитель станет известен 4 ноября.

Условия остались теми же - участник должен быть зарегистрирован в Приморье, иметь ЛК на Госуслугах, и, конечно, завершить вакцинацию (быть внесен в реестр).

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