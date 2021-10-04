В Приморье расследуют катастрофу 30-летней давности, где вертолет упал на автомобиль

Тематическое фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники общественной организации «АвиаПоиск ДФО» выяснили имена членов семьи, которые погибли во время столкновения вертолета с автомобилем на шаморовской трассе. Расследование трагедии на этом не закончилось.

Авария произошла 22 июля 1989 года. Вертолет Ка-27 ВВС Тихоокеанского флота упал на машину «Москвич-412». Тогда в машине находилась семья из четырех человек.

Члены «АвиаПоиск ДФО» выяснили имена, семья Мельник состояла из Александра Ивановича, Галины Ивановны, Ярослава Александровича, Александра Александровича. Поисковики узнали и о месте захоронения погибших. Семью Мельник похоронили на Морском кладбище Владивостока. Реестровые номера их могил - 2625, 2626, 2627, 2628. Помощь в поиске оказала сотрудница МУПВ «Некрополь» Ксения Измайлова.

Но расследование катастрофы все еще продолжается: администрация кладбища не знает о захоронении семьи, а на участке 1989 года нет могил погибших.

- По собранной в Интернете информации и общению на форуме «Дрома», стало понятно, что это не просто могилы с отдельными памятниками, а целая «анфилада» или «акрополь», выполненный в темно-серых тонах, который находится неподалеку от входа на кладбище. Также рядом находятся могилы Коньковой Елены Петровны с номером 2620 и Здановского Александра Васильевича с номером 2629, - сообщают поисковики.

Участники «АвиаПоиск» ДФО намерены продолжить свое расследование и просят поделиться информацией о месте захоронения семьи Мельник. Также поисковики планируют становить мемориальный знак на месте гибели семьи.

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