Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток4 октября 2021 10:56

На трассе в Уссурийск автомобиль развернуло на 180 градусов из-за удара большегруза

Кран въехал в легковой автомобиль спонтанно, когда оба двигались параллельно
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Принтскрин видео. @dps_artem

Принтскрин видео. @dps_artem

В Приморье в районе трассы в сторону Уссурийска (после кафе «Минутка», поселок Новый) произошло неоднозначное происшествие. Два транспорта – большегруз и легковой автомобиль – двигались параллельно, однако водитель крана вдруг наехал на «младшего». Последнего развернуло на 180-градусов.

Запись с видеорегистратора быстро облетела социальные сети.

О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

Большегруз вьехал в легковушку в Приморье
Видео: @dps_artem

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03