На трассе в Уссурийск автомобиль развернуло на 180 градусов из-за удара большегруза

Принтскрин видео. @dps_artem
В Приморье в районе трассы в сторону Уссурийска (после кафе «Минутка», поселок Новый) произошло неоднозначное происшествие. Два транспорта – большегруз и легковой автомобиль – двигались параллельно, однако водитель крана вдруг наехал на «младшего». Последнего развернуло на 180-градусов.
Запись с видеорегистратора быстро облетела социальные сети.
О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.
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