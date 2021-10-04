На трассе в Уссурийск автомобиль развернуло на 180 градусов из-за удара большегруза

Принтскрин видео. @dps_artem

В Приморье в районе трассы в сторону Уссурийска (после кафе «Минутка», поселок Новый) произошло неоднозначное происшествие. Два транспорта – большегруз и легковой автомобиль – двигались параллельно, однако водитель крана вдруг наехал на «младшего». Последнего развернуло на 180-градусов.

Запись с видеорегистратора быстро облетела социальные сети.

О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

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