«Вылитая я по утрам». В Приморье симпатичная сова стала пациентом центра реабилитации «Тигр»

Фото: siberiantiger_center

Во время осенних миграционных перелетов птицы часто попадают в непростые ситуации: ударяются о стекла, сталкиваются с другими пернатыми. В реабилитационный центр «Тигр» Приморья поступила иглоногая сова, которая из-за удара потеряла ориентацию.

По словам специалистов центра, скоро птица пройдет реабилитацию и сможет вернуться к своей обычной жизни.

Иглоногие совы обитают в лесах от Индии и Шри-Ланки до Японии, Индокитая и Индонезии и являются перелетными. В начале мая они прилетают в Приморье, а в сентябре-октябре возвращаются на родину.

В комментариях с фотографиями совы приморцы умиляются:

- Вылитая я по утрам, - пишет жительница.

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