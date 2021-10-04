Жительница Спасска получила уголовный срок за оборону при домогательстве

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краевой суд Приморья оставил в силе приговор 46-летней фигурантке уголовного дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Статью женщина получила за оборону: чтобы спастись от сексуального харрасмента.

Ситуация неоднозначная. Как пишет сетевое издание «Золотой мост», виновная работала продавщицей после шести классов образования, периодически употребляла спиртное с сожителем. Одна из посиделок с сожителем и его друзьями с «огненной» окончилась неприятностью: фигурантка будущей «уголовки» проснулась в постели, когда один из знакомых лежал с ней и домогался до ее тела. Женщина не растерялась и применила самооборону: с помощью трех ударов большой керамической вазой. Пришлось вызвать скорую.

Суд признал противоправное поведение потерпевшего, однако по приговору Спасского районного суда четыре года колонии получила женщина. Защита пыталась обжаловать приговор: но краевой суд не принял сторону адвокатов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03