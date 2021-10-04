На «Заре» во Владивостоке благоустраивают территорию, чтобы сделать меньше парковок и больше мест отдыха

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая стройка развернулась у территории бывшей швейной фабрики «Заря» - возле корпуса №3 cнимают старые плиты – проезд перекрыт. Благоустройством участка занимается DNS, которая им и владеет. Цель – снизить количество парковочных мест на 20% ради зоны отдыха с лавочками и навесами.

По информации портала Vl.ru, а зданием снят старый потрескавшийся асфальт, а на площадке возле главного входа демонтированы старые, ещё времён работы швейной фабрики, бетонные плиты.

Уже весной строители планируют открыть зеленый газон.

- Согласно документации, подготовленной проектной группой «Атриум», всего будет благоустроено 5986 кв. м прилегающей к корпусу территории. Главная часть работ – замена асфальта, некоторые участки отделают гранитной брусчаткой. Парковочных мест около главного входа, на торцах и за зданием будет 107. Из них 68 среднего размера (категория B – 3,9x1,6 м), 16 больших (категория C, D – 4,6x1,8 м) и 23 малых (категория А – 3,6x1,6 м), - сообщили в Vl.ru.

Завершатся работы в июне 2022 года.

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