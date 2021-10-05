Четыре приморца скончались от коронавируса 5 октября

Оперативные данные на 5 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние данные по коронавирусу в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. На вторник, 5 октября, в крае заболели 69 995 человек, из них 211 – за последние сутки.

Выздороветь с начала пандемии смогли 62 144 пациента больниц и поликлиник, за последний день с болезнью справились лишь 145 человек, это на 17 меньше, чем в понедельник.

Скончались от ковида 1 167 жителей региона, трое – накануне.

Всего сейчас на лечение находится 6 684 приморца.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 423 553 жителя региона. Это меньше 22,6% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

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