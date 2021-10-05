В Приморье 5 октября завершились осадки, но пришли холода

Облачно и морозно сегодня в крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае, как сообщили синоптики Примпогоды, погоу определяет поле повышенного атмосферного давления. В большей части территорий облачно, ветер северный умеренный, температура воздуха от 10 до 15 градусов. Осадки ушли.

Во Владивостоке облачно, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12 ... +14°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха +12 ... +14°C.

В Находке облачно с проясненими, без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

Погодой, сообщили синоптики, теперь управляет антициклон. Дожди с теплой воздушной массой ожидаются в пятницу, 8 октября.

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