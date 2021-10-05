«И туда добрались»: замки любви начали вешать на видовой площадке сопки Бурачка во Владивостоке

Порой споры вокруг замков любви страшнее политических дискуссий Фото: Рамиль ГАЛИ

На сопке Бурачке, где недавно обустроили комфортную видовую площадку с лестничным подъемом, начали вешать замки любви. Символически для влюбленных он означает залог верности – иногда на них пишут и собственные пожелания. Кадры появились в социальных сетях.

Автор фото от затеи, мягко говоря, не в восторге. В популярном паблике спросили приморцев про их отношение к символу.

Фото: irecommend_vdk

- Краску портит цепь, потом замок срежут, а ограждения останутся ободранные, внешний вид портят, - пишет житель.

Приморцы добавляют: не нужно портить современное пространство этой «плесенью». Замки разной формы и цвета портят внешний вид. Устаревшее веяние они сравнили с начесами и старыми платьями с кольцами.

Нашлись и те, кто поддержал традицию, либо высказались нейтрально – мол, повесили и повесили.

«КП» рассказывает: традиция пришла из Флоренции, разлетевшись по всей Европе. Однако сейчас к замкам относятся со скепсисом: во Франции и Флоренции действуют штрафы. Из-за тяжести замков даже обрушались мосты.

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