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Владивосток5 октября 2021 4:22

Примпогода: «Рабочая неделя в Приморье пройдет без сюрпризов»

Циклон, вызвавший накануне сильный дожди, ушел на юг Охотского моря
Руслан НОВИКОВ
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На прогулки придется одеваться гораздо теплее

На прогулки придется одеваться гораздо теплее

Синоптики Примпогоды сообщили, что не ожидают погодных аномалий на текущей неделе с 4 октября. Циклон, который ухудшил погоду в краю в выходные, - ушел в южную часть охотского моря. Осадков не ожидается, однако придут холода.

- Температурный фон в антициклональном поле в ночные часы от +2 до -7°С, на южном побережье +4…+9°С. Днем столбики термометров будут подниматься до +11...+18°С, - сообщили специалисты.

Уже 8 октября, в пятницу, атмосферный фронт пройдет над Приморьем. Теплая воздушная масса повысит температуру на 1-4 градуса.

Во Владивостоке 5 октября ветрено и холодно: затем ветер ослабеет. Днем в четверг температура воздуха на 1 – 2 градуса станет значений среды. В пятницу во Владивостоке не исключен небольшой дождь, потеплеет на 2 – 3 градуса.

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