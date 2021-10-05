В Артеме задержали подозреваемых в серийных кражах денег и ювелирки

Фото: принтскрин видео, пресс-служба ОМВД РФ по Артему

В Артеме сотрудники уголовного розыска задержали воров-серийников: теперь им предстоит ответить за предступления. В ходе обыска изъяли муляж гранаты и пистолет. Пресс-служба ОМВД Артема засняло операцию полицейских и силовиков.

По версии следствия, дуэт двух злоумышленников за четыре месяца своей карьеры совершили четыре кражи: на территории Артемовского ГО и в поселке Кавалерово. Они похитили золото, денежные средства и даже сейф. Изъяты маски с прорезями для глаз и муляжи оружия – видимо, это оборудование фигурантов для краж и разбоя.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). 36-летнего фигуранта заключили под стражу, второй – под домашним арестом. Они уже дали признательные показания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03