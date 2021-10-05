Семьям с первенцами в Приморье направили больше 150 миллионов рублей

Фото: правительство Приморья

Выплату от государства получили уже больше пяти тысяч семей с первенцами. В 2021 году направили более 150 миллионов на поддержку семей. Размер выплаты в этом году – 30,8 тысячи рублей.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приморья, из всех семей еще 1 350 женщин получили и краевую доплату. На нее могут рассчитывать женщины от 18 до 25 лет, родившие первого ребенка.

- Общая сумма единовременной финансовой помощи в таких семьях составляет 50 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе.

В целом на эти меры социальной поддержки родителям первенцев с начала года направлено 154,3 миллиона рублей. Из них 30,6 миллиона – из краевого бюджета на доплаты молодым мамам.

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