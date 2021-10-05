В Приморье нетрезвая женщина ножом убила мужа сестры в День Победы, но не пояснила, зачем

Из архива КП Фото: Иван ВИСЛОВ

В Лучегорске 32-летнюю женщину задержали за убийство. Во время застолья со знакомыми, где были ее сестра и муж, фигурантка несколько раз внезапно воткнула нож в грудь последнего. При этом обвиняемая не смогла объяснить следователям своих мотивов.

- 9 мая 20212 года обвиняемая находилась в компании знакомых в квартире в 1 микрорайоне в пгт. Лучегорск и распивала спиртные напитки. Между ней и мужем ее сестры возникла ссора, во время которой фигурантка взяла нож и нанесла им удар в область груди последнего. От полученного ранения потерпевший скончался. Во время следствия обвиняемая так и не смогла объяснить своего поступка и причины возникшей агрессии, - сообщили в пресс-службе СКР Приморья.

Доказательства собраны, уголовное дело направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03