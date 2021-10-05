Спрос на учителей в Приморье вырос на 200%

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ко Дню учителя подготовлено исследование о том, как изменился спрос на профессию в Приморье. Количество вакансий в крае выросло на 205% в сентябре 2021 года по сравнению с 2019. Самыми востребованными остаются преподаватели языков (30%), математики (13%), педагоги в детские сады.

Как сообщает портал hh.ru, который провел опрос, средняя зарплата учителя выросла: с 30 тыс. руб. в сентябре 2019 года до 40 тыс. руб. в 2021 году. При этом по России в целом наблюдается рост: с 32,5 тыс. руб. до 36,2 тыс. руб.

Кстати, по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 4 место в рейтинге наименее престижных (таковой ее считают 4% респондентов). И наоборот – в рейтинге самых престижных профессий учителя оказались на 15 месте (их выбрал 1% респондентов).

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