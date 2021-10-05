В Приморье число переболевших коронавирусом близится к 70 тысячам

Пассажиры автобуса во Владивостоке в масках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье число переболевших COVID-19 достигло 65995 человек. Летальных исходов среди них – больше тысячи.

Как пояснили в пресс-службе правительства Приморья, в крае развернуто уже 2063 для ковидных пациентов, они расположены в 22 медучреждениях. Резерв коечного фонда откроется при нужде: он составляет больше 2800 коек.

Специалисты края прогнозируют вспелск заболеваемости инфекцией уже в середине октября. Причина этого – отсутствие коллективного иммунитета. Чтобы в регионе выработался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать более миллиона человек взрослого населения, сейчас вакцинированы 423,5 тысячи человек.

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