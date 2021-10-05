Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток5 октября 2021 10:21

В Приморье число переболевших коронавирусом близится к 70 тысячам

Ежедневно в крае выявляют больше 200 случаев инфекции, развернуто больше двух тысяч коек
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пассажиры автобуса во Владивостоке в масках

Пассажиры автобуса во Владивостоке в масках

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье число переболевших COVID-19 достигло 65995 человек. Летальных исходов среди них – больше тысячи.

Как пояснили в пресс-службе правительства Приморья, в крае развернуто уже 2063 для ковидных пациентов, они расположены в 22 медучреждениях. Резерв коечного фонда откроется при нужде: он составляет больше 2800 коек.

Специалисты края прогнозируют вспелск заболеваемости инфекцией уже в середине октября. Причина этого – отсутствие коллективного иммунитета. Чтобы в регионе выработался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать более миллиона человек взрослого населения, сейчас вакцинированы 423,5 тысячи человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03