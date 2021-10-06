В Приморье терпит бедствие яхта

Сигнал бедствия поступил с яхты 6 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сигнал о бедствии утром, 6 октября, поступил с одной из яхты, находящихся в территориальных водах Приморья. Как стало известно «КП-Владивосток», ЧП произошло примерно в 13 милях южнее поселка Волчанец. На помощь к людям в беде выдвинулись спасатели. Также по радиосвязи передана ориентировка всем проходящих мимо судам.

На данный момент причины происшествия выясняются. Информация передана в Морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Как рассказал редакции один из очевидцев, яхта уже в поле зрения, к ней направляется ближайшее судно.

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