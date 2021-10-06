В Приморье 6 октября облачно и прохладно

В крае без дождей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 6 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае облачно, но без осадков. Во многих районах края переменная облачность и слабый ветер. Температура составит от 17 до 12 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +13 ... +15°С.
В Уссурийске переменная облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +13 ... +15°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +14...+16°C.
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