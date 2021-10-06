За мотосезон в Приморском крае погибли 13 человек

Открытие байковского сезона во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье предварительно подведены итоги смертности за мотосезон 2021 года. Об этом сообщили в краевом УГИБДД УМВД. Всего в Приморье 240 ДТП с участием мотоциклов и мопедов, 13 человек погибли, 152 получили трамвы.

- Основные показатели аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижены: количество ДТП – на 22%, число погибших – на 13%, число пострадавших – на 34%, - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число аварий произошло во Владивостоке. Самой частой причиной для неудачных маневров на мотоцикле оказалось нарушение очередности проезда.

Зафиксировано 50 случаев управления мототранспортом в нетрезвом состоянии.

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