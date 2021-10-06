Приморцев предупреждают о новых очагах африканской чумы свиней

Ввести ограничения для хозяйств свиней нужно уже сейчас Фото: Павел МАРТИНЧИК

О распространении африканской чумы предупреждают специалисты. На этой недели новые очаги появятся, предположительно, в 11 регионах России. Высокая вероятность прогнозируется в Приморском крае.

По информации ВНИИ ГОЧС, в опасности также животные фермеров в Хабаровском Крае, Псковской, Белгородской области, ЕАО и других.

Ранее очаги были выявлены в Шкотовском районе Приморья.

Чума свиней, напомним, не опасна для человека – но не поддается лечению среди животных. Свиньи погибают от африканской чумы (болезни Монтгомери), поэтому единственный шанс остановить распространение вируса – вводить жесткие карантины в хозяйствах.

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