Во Владивостоке два автобусных маршрута изменят схемы движения

Фото: Администрация Владивостока

Прокладка наружных инженерных сетей на улице Кирова во Владивостоке внесет коррективы в схемы движения общественного транспорта. На время земельных работ будут изменены два муниципальных маршрута.

Ремонт пройдет в районе домов № 60а и 62 на улице Кирова. Прокладкой инженерных сетей по заказу КГУП «Приморский водоканал» займется одна из подрядных компаний. Специалисты планировали приступить к контракту в начале недели, однако сроки немного сдвинулись из-за плохой погоды. Поэтому работы начнутся 7 октября.

Как уточнили в управлении транспорта администрации Владивостока, на время перекрытия автобус № 23Л «Больница ДВНЦ – Площадь Борцов Революции – Луговая» будет двигаться до кольца Кирова – район дома №48. А автобус № 43 «Больница ДВНЦ – Автовокзал» будет ездить через улицы Чкалова, Чапаева, Каспийская до места работ (Кирова,62) и так же в обратном направлении.

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