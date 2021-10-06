В благоустроенном сквере Владивостока появится детская площадка

Спортивная площадка уже есть, скоро появится и детская. Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке на Русской, 48, на радость маленьким жителям города и их родителям построят детскую площадку. С такой просьбой к главе приморской столицы Константину Шестакову обратились горожане. Монтаж игровых элементов начнется уже совсем скоро.

Территорию на Русской благоустроили в прошлом году. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» сквер стал настоящим местом притяжения. Здесь любят отдыхать и взрослые, и молодежь. Уже есть спортивная площадка с брусьями, стойками для подтягивания и комплексным тренажером, вот только игровой зоны не хватало.

Именно для юных жителей приморской столицы в сквере откроют новую детскую площадку. Как рассказал заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Артем Кайсин, работы начнутся уже в следующем месяце.

– Параллельно в сквере благоустраивают пешеходные зоны, которые ранее не были учтены в проекте. Новые дорожки выполнены из бетонных плит, так называемых слэбов, – поделился Артем Кайсин.

Стоит отметить, что сквер разделен на зоны – площадки для отдыха с удобными подходами и подъездами к ним. Очень важно, что посетить его могут в том числе маломобильные горожане. Тротуары сделаны с учетом габаритов кресла-коляски, бордюры по краям занижены, а сами пешеходные дорожки спроектированы с учетом допустимого уклона.

– Подрядчик также смонтировал систему ливневой канализации, наружные сети освещения и систему видеонаблюдения. Кроме того, в сквере была обустроена площадка для выгула собак, – рассказали специалисты администрации Владивостока.

Фото: Анастасия Котлярова

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