Во Владивостоке расчищают реки Богатую и Пионерскую, чтобы избежать подтоплений

Фото: пресс-служба минприроды Приморья

В дальневосточной столице подрядчик приступил к расчистке русел у рек Богатой и Пионерской в Советском районе. Работы позволять избежать угроз подтоплений.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, по плану не только расчистка, но и работы по углублению дня и корректировке береговой линии.

- Общая протяженность участков рек, на которых выполняются работы, – более шести километров: 5,1 километра – на Богатой, 1,2 километра – на Пионерской, уточнили специалисты.

Вице-губернатор Елена Пархоменко отметила, что в осенне-зимний период это традиционная работа: в осенний сезон техника не падает, не застревает в грунте.

Расчищено таким образом уже более 100 километров русел, в этом году также углубили дно рек в Партизанском и Шкотовском районах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03