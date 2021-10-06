Пять жителей Приморья умерли от коронавируса 6 октября

Оперативные данные на 6 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. В среду, 6 октября, край преодолел очередную отметку по заболеваемости – общее количество заболевших перевалило за новую тысячу: 70 209 человек заболели с начала пандемии, 214 – за последние сутки.

Выздороветь с начала пандемии смог 62 471 пациент больниц и поликлиник, за последний день с болезнью справились 327 человек, это на 182 больше, чем во вторник.

Скончались от ковида 1 172 жителя региона, пятеро – накануне.

Всего сейчас на лечение находится 6 566 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 425 101 житель региона. Это около 22,6% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет.

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