Изуродованные гаражи напротив детской больницы украсили художники из Владивостока

Художник Константин Борисов придумал эскиз для арт-инсталляции. Фото: instagram.com/borisov.master

Напротив краевой детской клинической больницы №1 стояли не первый год гаражи с неприличными рисунками и надписями. Благодаря фонду «Сохрани жизнь» ситуация изменилась, гаражи остались на месте, но теперь на них даже приятно посмотреть. Художники из Владивостока превратили грязные стены в яркий рисунок.

- Со мной связалась координатор проекта «Творческая терапия» Надежда Фирсова, она и предложила мне привести в благоприятный вид гаражи напротив больницы. Окна блока онкологии выходят прямо на рисунок, теперь детям открывается вид на добрую картинку, а не на старые развалины. Почти всю работу я выполнил сам, но мне все-таки немного помогли мои знакомые художницы Екатерина Попова и Елизавета Медведская, - поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» художник Константин Борисов.

Гаражи напротив блока онкологии в краевой детской клинической больнице №1

Эскиз Константин придумал сам, получился яркий, добрый рисунок, которому дали название «Полосатые прятки». Теперь по гаражам «бегает» тигр, а среди нарисованных берез прячутся еноты и сороки. Врачи очень хорошо отнеслись к рисунку, ведь это положительно повлияет на настроение юных пациентов, которым приходится находиться в больнице продолжительное время.