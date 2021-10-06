В Находке у озера Соленого к концу этого года благоустроят пешеходную набережную и установят арт-объекты

Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленого в Находке начнется этой осенью. Фото: www.nakhodka-city.ru

Ремонтные работы на территории вокруг озера Соленое в городе Находка начнутся уже этой осенью. Остается найти подрядчика, которого выберут по итогам электронного аукциона, объявленного управлением строительства Находкинского городского округа. Начальная цена контракта составляет 51 миллион рублей, а общая площадь благоустраиваемого участка составляет 19,59 гектаров.

У озера устроят пешеходную набережную, кольцевую пешеходную дорожку к памятнику Петра и Февронии, установят места для отдыха, спортивные площадки, арт-объекты и поместят велодорожку шириной 3,5 метр. Так что озеро можно будет обойти пешком или объехать на велосипеде. Вдоль дороги планируется обустройство места для торговых точек и зеленых зон.

Подрядчику предстоит устроить водопропускную трубу и фундамент под памятник, установить небольшие арт-объекты, провести земляные работы, покрыть дороги брусчаткой, гранитным камнем и резиновой крошкой. Работы должны завершится к концу ноября этого года.

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